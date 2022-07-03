Россия усиливает в западных странах промышленный шпионаж

После рекомендаций путина активизировать деятельность внешней разведки европейские страны ожидают со стороны рф роста шпионажа в ключевых промышленных отраслях. Только таким образом россия может компенсировать потери от недостатка импорта оборудования, технологий и запчастей после введения санкций.

Западные страны ожидают усиления шпионажа в промышленной отрасли со стороны россии*.

30 июня путин выступал по случаю столетия советской (российской) нелегальной разведки. Он заявил, что, в связи с санкциями Запада, основной задачей внешней разведки становится «содействие развитию промышленного потенциала».

Он предложил разведке «действовать на опережение», немедленно узнавая о «военных и геостратегических» планах других стран.

С начала нападения рф на Украину и особенно после введения западных санкций, путин пропагандировал идею «импортозамещения» российскими аналогами импортируемой продукции. Однако это стало непосильной задачей. Высокопоставленные чиновники, в частности председатель комитета по конституционному законодательству рф Андрей Клишас признали, что программа импортозамещения полностью провалена.

Таким образом, россия осознала, что без иностранных товаров и тем более технологий ей не обойтись. Уничтоженная российская промышленность, фактически полностью замещенная импортом с Запада, находится в жесткой зависимости от «недружественных» стран.

Так же неудачей окончился принцип «продадим углеводороды и купим все, что нам нужно». В один момент россия осталась без комплектующих к самолетам, станкам, военному оборудованию, а теперь рискует остаться и без самого необходимого – лекарств и медтехники.

В основном импортозамещение работало методом переименования чужих идей в собственные и наклеивания на китайские образцы российских этикеток. При этом все выдавалось за высокотехнологичные разработки российских ученых. Корпорация «Роснано», ответственная за развитие высокотехнологичных проектов, полностью провалила свою функцию импортозамещения.

Катастрофа, которая надвигается на рф, приведет к истощению запасов в критически важных сферах хозяйства.

Подобную схему попытались ввести в Китае в начале 90-х годов. Но на фоне создания собственной высокотехнологической экономики были привлечены иностранные инвестиции в промышленность вместе с современными технологиями.

Китайские власти руководили процессом внедрения инновационного опыта и современных технологий.

Сейчас в россии нет такой технологической базы, как в Китае, поскольку в Кремле думали, что поставки будут вечными.

Поэтому фактически россия начала «попрошайничать» у Китая технологии: оборудование высокой производительности в аэрокосмической и авиационной сфере, железнодорожное и судостроительное оборудование, энергосберегающие транспортные средства, лекарства и биофармацевтические препараты, а также высокоэффективные медицинские устройства.

Также обращение путина к сотрудникам службы внешней разведки содержало рекомендации в кратчайшие сроки наладить промышленный шпионаж и массовые кражи интеллектуальной собственности в западных странах.

«Курсор» писал, что в Украине рассказали о повторном наступлении рф на Киев: есть два варианта.

Мы сообщали также, что россия без технологий: Apple прекратила продажи в рф.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!