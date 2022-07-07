Израиль и Турция впервые за 70 лет подписали авиационное соглашение

Это соглашение должно позволить авиакомпаниям Израиля возобновить полеты в Турцию и укрепить отношения между странами.

Сегодня, 7 июля, Израиль и Турция подписали новое соглашение об авиаперевозках. Оно стало первым с 1951 года.

Об этом сообщил премьер-министр Израиля Яир Лапид, передает издание «ТАС».

Известно, что переговоры авиационных властей между странами, а также встреча министров транспорта Израиля и Турции Мейрав Михаэли и Адиля Караисмаилоглу состоялись еще несколько месяцев назад. А сегодня было подписано двухстороннего авиационное соглашения, которое направлено на укрепление связей. Документ позволит израильским авиакомпаниям возобновить полеты в Турцию и станет важной вехой в развитии отношений двух стран.

«Две недели назад я посетил Анкару и встретился с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу. После этого визита и благодаря договоренности с министром Чавушоглу сегодня было подписано новое соглашение об авиаперевозках между Израилем и Турцией», — отметил Лапид.

К слову, несколько лет назад коммерческие полеты израильских компаний в Турцию были прекращены из-за разногласий в вопросах безопасности.

«Курсор» писал ранее, что министр транспорта и безопасности дорожного движения Мейрав Михаэли и министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев подписали двустороннее авиационное соглашение, которое позволит израильским и азербайджанским авиакомпаниям чаще выполнять регулярные пассажирские и грузовые рейсы.