Израиль и Азербайджан подписали двустороннее авиационное соглашение

Благодаря подписанному соглашению, израильские и азербайджанские перелеты будут соединять любые точки двух стран, что улучшит двусторонние отношения.

В четверг министр транспорта и безопасности дорожного движения Мейрав Михаэли и министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев подписали двустороннее авиационное соглашение, которое позволит израильским и азербайджанским авиакомпаниям чаще выполнять регулярные пассажирские и грузовые рейсы чаще, соединяя таким образом любой пункт в Израиле с любым пунктом в Азербайджане.

Азербайджан и Израиль сотрудничают с 1992 года, и Азербайджан является одной из увеличивающегося числа мусульманских стран, поддерживающих дипломатические отношения с Израилем. Израиль имеет посольство в Баку, столице Азербайджана, с 1993 года. Однако Азербайджан, несмотря на неоднократные обещания, которые он давал на протяжении многих лет, до сих пор не открыл посольство в Израиле, сохранив вместо этого офис туризма и торговли в Тель-Авиве.

В 2008 году азербайджанская полиция предотвратила попытку взорвать посольство Израиля в Баку. Два террориста Хизбаллы были привлечены к ответственности за это нападение.

Министр Михаэли сказала: «Транспорт — это не просто вопрос физического перемещения с места на место, это основа для международного сотрудничества и регионального экономического развития».

Она поблагодарила министра цифрового развития и транспорта Азербайджана за подписание этого важного транспортного соглашения, «которое принесет пользу обеим странам и улучшит наши отношения в области авиации».

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