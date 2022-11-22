Израиль и Япония продвигаются к важному соглашению о торговле

Израиль и Япония предпринимают первые шаги для подписания соглашения о свободной торговле, которое, как ожидается, снизит тарифы и цены на автомобили, игрушки и другие импортные товары японского производства.

Об этом сообщает The Times Of Israel.

«Сегодня утром в Токио мы договорились сделать первый шаг к подписанию соглашения о свободной торговле между Израилем и Японией, что означает скидки на продукты и товары из Японии в интересах израильского рынка и увеличение израильского экспорта в Японию, третья по величине экономика в мире. В этом году мы также отмечаем 70-летие отношений между нашими странами, и это еще одно доказательство их растущей силы — дипломатической и экономической», ‒ рассказал уходящий премьер-министр Яир Лапид.

Поскольку Израиль и Япония установили дипломатические отношения еще в 1952 году, экономическая активность расширяется, а отношения в области обороны в последние годы потеплели. По данным министерства иностранных дел Израиля, с 2000 года японские компании инвестировали в израильскую технологическую отрасль в общей сложности 13 миллиардов долларов, и в настоящее время в Израиле работают более 85 японских компаний.

В конце августа Израиль и Япония подписали соглашение о более тесном сотрудничестве в области оборонных технологий и военной техники. Лапид приветствовал продвижение соглашения о свободной торговле как «важное достижение для экономики Израиля и положения Израиля в мире».

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