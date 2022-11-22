Шекель слабеет относительно доллара — эксперт

Решение Банка Израиля о повышении процентной ставки на 0,5% до 3,25% сразу сказалось на курсе национальной валюты.

Об этом сообщает Globes.

Во вторник утром на межбанковских торгах обменный курс шекеля вырос на 0,23% по отношению к доллару по 3,472 шекеля за доллар и на 0,59% по отношению к евро по 3,569 шекеля за евро.

По сравнению с пятницей, Банк Израиля в понедельник снизил репрезентативный курс шекеля к доллару на 0,374%, до 3,464 шекеля за доллар. Курс шекеля к евро был установлен на 1,343% ниже, до 3,545 шекеля за евро, что отражает слабость доллара.

Главный стратег Bank Hapoalim Моди Шафрир прокомментировал повышение ставки на обменный курс шекеля к доллару: «Заметного эффекта не будет, потому что курс доллара к шекелю в настоящее время в основном зависит от событий на мировых фондовых рынках, и в долгосрочной перспективе базовыми силами, поддерживающими сильный шекель».

ОН добавил, что связывает это с тем, что сегодня повышение процентных ставок в Израиле полностью синхронизировано с повышением процентных ставок в ФРС.

Главный экономист по рынкам Mizrahi Tefahot Bank Ронен Менахем считает: «С момента последнего объявления курса в октябре шекель укрепился на 3% по отношению к доллару. До такой степени, что рост процентных ставок в Израиле будет ниже, чем в США, и Банк Израиля знает об этом».

Чтобы не допустить девальвации шекеля, Банк Израиля согласовывает курс с курсом США. «Укрепление шекеля является еще одним тормозом роста инфляции из-за конвертации долларов в шекели, чем сильнее шекель».

Ранее Курсор писал, что Банк Израиля вновь повысил процентную ставку.

Также сообщалось, что бизнес отреагировал на повышение Банком Израиля процентной ставки.