Израиль конфисковал 30 криптовалютных кошельков, которые использовались для финансирования ХАМАС

Цифровые кошельки, предположительно используемые ХАМАСом, были конфискованы израильскими властями, что привело к закрытию методов финансирования базирующейся в Газе террористической группировки, сообщило в понедельник министерство обороны.

Министр обороны Бенни Ганц одобрил конфискацию около 30 криптовалютных кошельков с 12 счетов, принадлежащих биржевой компании, базирующейся в секторе Газа, которая с тех пор была объявлена террористической группировкой.

По данным министерства, компания «Аль-Мутахадун», принадлежащая семье Шамлах, «помогает террористической группировке ХАМАС, переводя средства в размере десятков миллионов долларов в год».

В прошлом средства, связанные с семьей Шамла, несколько раз подвергались нападениям со стороны израильских властей.

Криптовалюта оценочной стоимостью в десятки тысяч шекелей была конфискована совместными усилиями Министерства обороны, полиции и военных.

«Мы продолжаем расширять наши инструменты для борьбы с терроризмом и с компаниями, которые снабжают его экономическим кислородом», — говорится в заявлении Ганца.

«Хочу поздравить все организации с разведывательным, оперативным и юридическим сотрудничеством. Мы будем продолжать работать вместе, чтобы бороться с террором любыми средствами и любым способом», — добавил он.

В 2019 году ХАМАС обратился к сторонникам с призывом о пожертвованиях через биткойн, чтобы помочь справиться с его финансовыми проблемами. Несколько месяцев спустя он запустил экспериментальную программу, использующую сложную систему криптовалюты для сбора денег от международных доноров.

В последние годы он столкнулся с финансовыми проблемами, поскольку банки стремились гарантировать, что они не имеют дел с этой организацией.

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