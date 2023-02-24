Израиль может скатиться к диктатуре — Эхуд Барак

Бывший премьер-министр, министр обороны и начальник штаба ЦАХАЛа говорит, что опасность для израильской демократии из-за реформы судебной системы «непосредственна и реальна».

Бывший премьер-министр Эхуд Барак предупредил, что Израиль находится в нескольких неделях от того, чтобы скатиться к диктатуре из-за стремления жесткого правительства изменить судебную систему, добавив, что люди будут обязаны отказываться от приказов «незаконного режима».

Об этом сообщает The Times of Israel.

Барак, бывший министр обороны и начальник штаба ЦАХАЛа, сказал, что Израиль столкнулся с «самым серьезным» национальным кризисом с начала войны в 1948 году и теперь рискует стать «диктатурой де-факто», если ультраправая коалиция во главе с премьер-министром Биньямином Нетаниягу осуществит свои планы по радикальным изменениям в судебной системе.

Барак, яростный критик Нетаниягу и пересмотра судебной системы, сказал, что «опасность является непосредственной и реальной и что может потребоваться две-три недели, чтобы превратить нас, по сути, в диктатуру де-факто, как в Венгрии или Польше».

Ранее в этом месяце Барак сравнил предложение президента Ицхака Герцога правительству о компромиссе по судебному плану с усилиями бывшего премьер-министра Великобритании Невилла Чемберлена по умиротворению нацистского лидера Адольфа Гитлера в посте в социальных сетях, который он позже удалил.

«Никакого диалога с пистолетом у виска. Нет никаких дискуссий с этим правительством, основанных на его поведении; это плевало на президента Израиля, они издеваются над всеми нами», — сказал он.

Он обвинил правительство Нетаниягу в проведении «государственного переворота» и сказал, что план капитального ремонта был «посягательством на Декларацию независимости» и не отвечал интересам общества или страны.

«Это в интересах того, кого обвиняют [в преступлениях], и группы преступников, которым уже предъявлены обвинения, [и у них] вымогает деньги группа сумасшедших мессиан», — сказал Барак, имея в виду Нетаниягу и его продолжающийся уголовный процесс по обвинению во взяточничестве, а также членов его коалиции, таких как лидер ШАС Арье Дери и ультраправые министры Бецалель Смотрич и Итамар Бен-Гвир.

Барак, бывший лидер Аводы, сравнил реформу судебной системы с угрозой, исходившей от союзных арабских сил против молодого государства в 1948 году.

«Теперь угроза исходит изнутри», — сказал он.

Барак похвалил граждан, восставших против «этих усилий по подавлению судебной системы» и добавил, что израильтяне «не намерены подчиняться диктатуре».

Барак также сказал, что он уверен, что Израиль не превратится в диктатуру, даже если борьба за предотвращение такого поворота событий продлится годы.

Ранее Курсор писал, что Лапид заявил, что «мы годами отказывались от израильского флага». По словам бывшего премьер-министра, члены Кнессета от фракции Нетаниягу ушли из «либерального корабля».