Лапид: Мы годами отказывались от израильского флага

Глава оппозиции и председатель «Еш Атид» Яир Лапид выступил на конференции «Гаарец», Фонда «Новый Израиль» и Института Золта против правовой реформы, продвигаемой правительством Биньямина Нетаниягу.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

Лапид похвалил протесты против реформы и сказал, что «мы становимся свидетелями зарождения движения, которое поднимается и вырастает из разрушения».

«В течение многих лет во втором лагере нам говорили, что мы недостаточно евреи на их вкус, и мы сокращались и каждый раз защищались. Мы сражаемся на улицах за государство, потому что именно так поступают израильские патриоты, когда их страна подвергается нападению», – сказал он.

По словам бывшего премьер-министра, новый израильский лагерь состоит из довольно большого количества «ликудовцев». Он заявил, что члены Кнессета от фракции Нетаниягу ушли из «либерального корабля», в отличие от их избирателей.

Последние, как считает Лапид, не хотят религиозного принуждения, не хотят анти-ЛГБТ-законов и не понимают, как» экстремисты захватили их партию». Он добавил, что «истинный национальный лагерь» состоит из верящих в либеральную демократию.

По словам лидера оппозиции, одно из замечательных явлений протестов – возвращение израильского флага.

«В течение многих лет мы бросали его, годами видели, как он машет рукой по телевизору незаконным заставам и на парадах, где они кричат ​​«Смерть арабам». Внезапно флаг снова стал нашим. Этот флаг изменит мировой порядок», – заявил Лапид.

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