Израиль на грани политического кризиса — мировые СМИ

Во всем мире пристально следят за политической драмой в Израиле после решения Верховного суда обязать Нетаниягу уволить Дери.

Наблюдая за происходящим в Израиле мировые издания признают, что решение Верховного суда про Дери – это настоящая драма. Заголовки пестрят «угрозами политического кризиса», который может быть спровоцирован решением судей, и роста напряженности между израильским правосудием системы и правительства.

Британская газета Guardian сообщила о решении Высокого суда и добавила, что «это может привести к коалиционному кризису и усилить ожесточенное сопротивление между властями и судьями».

Американская Fox News заявила: «Правительство Нетаниягу потерпело юридическое поражение после того, как израильский суд запретил Дери занимать должность». Они пояснили: «Если Дери и его партия решат уйти в отставку, израильтянам придется вернуться к выборам. Это решение может поставить под угрозу новую коалицию Нетаниягу, поскольку оно может ускорить надвигающийся конституционный кризис. Это также может вызвать хаос в его коалиции. Некоторые из его партнеров по коалиции уже призвали его игнорировать решение Высокого суда».

Информационное агентство AP написало: «Решение было принято в то время, когда Государство Израиль находится в смятении из-за разногласий, связанных с радикальными изменениями, которые, как ожидается, произойдут в судебной системе страны. Теперь премьер-министр Израиля должен будет принять решение: поддержит ли он решение суда и уволит Дери, которого считает своим главным союзником, или уйдет в отставку и бросит вызов правовой системе».

CNN, как и AP, сослался на маловероятную возможность того, что Нетаниягу рассмотрит возможность невыполнения решения Высокого суда: «Отказ Дери уйти в отставку или отказ Нетаниягу уволить его могут вызвать конституционный кризис в Израиле и создать трения между правительством и Верховным судом».

Ранее Курсор писал, что в Тель-Авиве вновь пройдут массовые демонстрации против правительства.