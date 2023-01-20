В Тель-Авиве вновь пройдут массовые демонстрации против правительства

В Тель-Авиве в субботу, 21 января, вновь пройдут массовые митинги протеста. На этот раз демонстраций будет две. По всей вероятности, они полностью остановят движение в центре.

Об этом предупредили в полиции.

Власти готовятся закрыть некоторые участки дорог. Около тысячи полицейских будут обеспечивать безопасность.

В субботу акция протеста пройдет на площади Габим, и с улицы Каплан. Маршрут шествия, утвержденный по согласованию с организаторами демонстрации, будет включать улицы: Каплан, Менахем Бегин, Арлозоров, Дерех Намир, Шауль а-Мелех, Дубнов. В полиции сообщили, что движение может быть затруднено.

С 16 часов прекращается автомобильное движение на улицах: улица Жаботинского в Рамат-Гане от улицы Аба Гилель до перекрестка в южном направлении. Менахем Бегин будет перекрыта для движения выше перекрестка с Намир в обоих направлениях.

Улица Ха-Масгер будет закрыта для движения от улицы Ицхак Саде до улицы Менахем Бегин в северном направлении. Улица Менахем Бегин будет закрыта от бульвара Шауль а-Мелех до улицы Хашмонаим в обоих направлениях. Дерех Намир будет перекрыта для движения от улицы Пинкас до улицы Шауль а-Мелех в южном направлении.

Также будет перекрыта улица Арлозоров от улицы Вейцман до Намир в восточном направлении. Улица Генриетта Сольд будет перекрыта от улицы Дафна до улицы Шауль А-Мелех.

С 17 часов закрываются улицы: Каплан от Ибн Гвироль до Менахем Бегин, Леонардо да Винчи до улицы Шауль Хамелех в обоих направлениях, Дубнов, Каплан и прилегающие.

Также перекрываются улицы Ибн Гвироль, Дизенгоф, Кинг Джордж. В 18 часов невозможно будет выехать на развязку А-Шалом по переулкам с севера и юга.

Ранее Курсор писал, что Израиль захлестнут массовые протесты: организаторы рассказали, к чему готовиться.

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