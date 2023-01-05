Израиль на границе с Газой построит стену для защиты от противотанковых ракет

Сегодня, 5 января, возле трассы 34 прошла церемония, на которой официальные лица страны объявили о начале строительства защитного комплекса под названием «Безопасная дорога». Вдоль границы с сектором Газа в ближайшее время появится огромная бетонная стена, которая защитит участки опасных дорог от противотанковых ракет.

Об этом пишет Times of Israel.

План включает возведение высокой стены вдоль 4,6 км шоссе, которое проходит между городом Сдерот и кибуцем Яд Мордехай, к северу от сектора Газа, а также на некоторых участках трассы 232, которая проходит вдоль всей границы. По словам ЦАХАЛа, строительные работы должны быть завершены этим летом.

Сметная стоимость проекта неизвестна, но в 2019 году сообщалось, что аналогичный план, который, по-видимому, был отложен, имел бюджет в 100 миллионов шекелей.

Новый проект направлен на то, чтобы лучше защитить израильских автомобилистов и позволить гражданским лицам передвигаться по шоссе в периоды повышенной напряженности

Отмечается, что в последние годы угроза обстрела приграничных населенных пунктов со стороны террористических группировок противотанковыми ракетами значительно возросла, поэтому возникла необходимость в начале реализации проекта «Безопасная дорога».

«Курсор» писал ранее, что со стороны сектора Газы произошел запуск ракеты, это случилось после того, как Итамар Бен-Гвир впервые посетил Храмовую гору в качестве министра.