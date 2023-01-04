Запуск ракеты из Газы: в ЦАХАЛе сделали заявление

Запуск ракеты произошел после того, как Итамар Бен-Гвир впервые посетил Храмовую гору в качестве министра.

Армия обороны Израиля подтвердила, что ракета, запущенная во вторник вечером в сторону Израиля из сектора Газа, упала в секторе Газа.

В Израиле не сработали сирены, в Газе тоже ничего не изменилось после неудачного запуска.

Подтверждение попытки запуска ракеты из сектора Газа поступило после того, как новый министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир впервые посетил Храмовую гору в качестве министра — визит, который администрация Байдена осудила ранее в тот же день.

Представители Палестинской автономии (ПА) в понедельник предупредили министра национальной безопасности, что его запланированное восхождение на Храмовую гору приведет к эскалации насилия в этом районе.

Бен-Гвир уже посещал Храмовую гору в прошлом, к ужасу мусульманского мира и умеренных израильских политиков.

«Храмовая гора — самое важное место для еврейского народа, — сказал Бен-Гвир в заявлении, сделанном после его посещения религиозного места. — Мы [будем] поддерживать свободу передвижения для мусульман и христиан».

«(Мы) не поддадимся угрозам со стороны ХАМАС … с теми, кто угрожает, разберутся железным кулаком», — предупредил далее министр.

Глава оппозиции и бывший премьер-министр Яир Лапид ранее предупреждал, что такой визит Бен-Гвира вызовет напряженность в Иерусалиме и в Иудее и Самарии, заявив, что «каким бы слабым ни был Биби, на этот раз он должен встать и сказать [Бен-Гвиру ] не посещать Храмовую гору, так как люди умрут».

Главный сефардский раввин Ицхак Йосеф присоединился к хору осуждения посещения Бен-Гвиром Храмовой горы, указав на запрет раввината на посещение любой части Храмовой горы из-за неуверенности в точных границах этого места.

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