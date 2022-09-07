Израиль начинает национальную подготовку к мощным землетрясениям

В Израиле состоялось первое заседание назначенной межведомственной группы по подготовке планов долгосрочного восстановления после землетрясений под председательством гендиректора канцелярии премьер-министра Наамы Шульц.

Это произошло во вторник, 6 сентября. Во встрече также приняли участие десятки гендиректоров различных государственных министерств и ведомств, занимающихся вопросами чрезвычайных ситуаций.

Об этом сообщает издание Israel national news.

В соответствии с правительственным постановлением касаемо вопросов долгосрочных планов восстановления после землетрясений, генеральный директор канцелярии премьер-министра был назначен, чтобы разрабатывать национальный план. Он будет готовить правительство, которое он будет возглавлять, а также осуществлять деятельность в различных сферах, среди которых городское строительство, личная и общественная реабилитация, финансы и экономика, окружающая среда и национальная инфраструктура.

Все это предусмотрено в рамках сотрудничества с Национальным управлением по чрезвычайным ситуациям и Межведомственным руководящим комитетом по землетрясениям в Министерстве обороны. Помимо этого, сформируют организационную и законодательную инфраструктуру.

Во время встречи представили рамки готовности к землетрясениям и глобальные тематические исследования, а также обсуждали методы работы до формулировки плана. В рамках уроков, извлеченных из пандемии, Израиль хочет наряду с передовыми государствами создать современную стратегию восстановления, которая поможет справиться с будущими бедствиями.

Во время подготовки этих планов возможно использование будущих кризисов, чтобы улучшить и оптимизировать существующие системы в соответствии с концепцией «сделать лучше, чем было». Участвующие в заседании правительственные министерства и другие должностные лица сказали, что это обсуждение – беспрецедентный и исключительно полезный шаг.

«Вопрос не в том, произойдет ли сильное землетрясение в Израиле, а в том, когда. Правительство Израиля поставило перед собой цель активизировать подготовку к сильному землетрясению и другим чрезвычайным ситуациям как на этапе предотвращения и минимизации ущерба, так и на этапе восстановления. Сегодня мы мобилизуем все правительственные министерства, чтобы Государство Израиль было лучше подготовлено к чрезвычайным ситуациям», – заявил гендиректор канцелярии премьер-министра Шульц.

Ранее «Курсор» сообщал, что министерство транспорта прогнозируют «настоящую дорожную катастрофу» через 5 лет.