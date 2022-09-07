Министерство транспорта прогнозируют «настоящую дорожную катастрофу» через 5 лет

Министерство транспорта открыло новый маршрут в Иерусалим, который, как ожидается, будет обслуживать 40% пассажиров, въезжающих в город.

Новая дорога, названная в честь покойного премьер-министра Ариэля Шарона, обошлась почти в 1 млрд шекелей (около 300 млн долларов) и открылась на прошлой неделе, на год раньше запланированного срока.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

«Новая дорога — отличная новость для Иерусалима. Но мы должны смотреть правде в глаза: реальное решение проблемы транспорта более сложное и включает в себя инвестиции в общественный транспорт», — сказала министр транспорта Мейрав Михаэли.

Новая автобусная линия между Иерусалимом и Тель-Авивом скоро начнет курсировать по новой автомагистрали, что является ответом на некоторую критику по поводу отсутствия инвестиций в общественный транспорт в этом районе.

«Новая дорога — блестящее решение. Конечно, у меня есть некоторые критические замечания по поводу задержек со строительством перекрестков, соединяющих его с центром города, но это по-прежнему необычайно эффективное решение для въезда в Иерусалим. Однозначно должен поддерживаться общественный транспорт, но в подходящих местах. Легкорельсовый транспорт , велосипедные дорожки, полосы общественного транспорта — все это необходимо, но внутри города», — сказал Ниссим Перец, гендиректор израильской национальной транспортной инфраструктурной компании.

Но когда дело доходит до остальной части страны, Перец далек от оптимизма.

«Я отвечаю за создание новой инфраструктуры, и я настроен очень пессимистично. Так как все крупные планы общественного транспорта рассчитаны на 15 лет вперед, то через пять лет у нас будет настоящая дорожная катастрофа. Любой, кто строит полосу не для общественного транспорта в Гуш-Дане, должен быть повешен»,- добавил он.

Согласно отчету ОЭСР за 2016 год, в Израиле больше всего автомобилей на милю в развитом мире. С тех пор количество новых автомобилей на дорогах Израиля каждый год бьет рекорды.

В отчете, подготовленном израильским министерством транспорта и финансов еще в 2012 году, говорилось, что к 2030 году прогнозировался «общий сбой на основных дорогах» из-за быстрого увеличения количества новых автомобилей на дорогах, но реальность оказалась еще хуже.

Предполагается, что крупнейший транспортный проект Израиля, система метро Тель-Авива, решит часть проблемы, но он не должен начать функционировать раньше 2035 года. До тех пор, объясняет Перец, на дорогах часто будут пробки.

«Нам нужно больше полос общественного транспорта, потому что, если вы хотите изменить поведение людей, вам нужны решения. В противном случае люди будут продолжать покупать машины, а пробки будут только увеличиваться», — добавил он.

«Я настроен оптимистично. При правильных изменениях Израиль через 20-30 лет может выглядеть как Европа. По-прежнему будут пробки, но вы сможете выбрать другие альтернативы», — сказал он.

Ранее Курсор писал, что на шоссе Аялон обустроили дополнительную полосу для транспорта. Между развязкой ха-Шалом в Тель-Авиве и Холоном появилась дополнительная полоса для общественного и частного транспорта.

Курсор сообщал, что Минтранс и мэрия Тель-Авива в ближайшие месяцы планирует обустроить на шоссе Аялон и ряде других мест около пяти километров полос для проезда общественного транспорта.

Кроме этого, министр транспорта Израиля Мейрав Михаэли поручила компании НАТА (Городские транспортные линии) проверить возможность запуска метротрамвая в районе Гуш-Дана по субботам.

Напомним, с 1 августа 2022 года общественный транспорт Израиля перешел на безналичную оплату проезда.