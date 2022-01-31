Израиль нанес авиаудар по объектам в районе Дамаска — СМИ

Сообщение об этой атаке поступило ночью в 03:05. Ракеты были выпущены с воздуха, со стороны ливанской деревни, расположенной к востоку от Бейрута.

В сирийские СМИ начала распространяться информация об авиационном ударе со стороны Израиля. Так, согласно сообщениям, ВВС еврейского государства атаковали объекты возле Дамаска.

Также в сообщении говорится о том, что силы ПВО Сирии смогли перехватить ракеты, однако инфраструктуре все равно был нанесен сильный ущерб.

О том, что кто-то пострадал в результате авиаудара, не сообщалось.

Кроме того, на телеграм-канале HebrewOneBlog показали видео, которое, предположительно, и демонстрирует этот авиаудар.

Отметим, что это первое сообщение о подобной атаке со стороны Израиля с тех пор, как было объявлено о совместном патрулировании самолетами Сирии и России.

Ранее Курсор сообщал, что боевики ИГИЛ использовали детей как живой щит в боях за тюрьму в Сирии.

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