Израиль нанес авиаудар по объектам в районе Дамаска — СМИ

В сирийские СМИ начала распространяться информация об авиационном ударе со стороны Израиля. Так, согласно сообщениям, ВВС еврейского государства атаковали объекты возле Дамаска.
Также в сообщении говорится о том, что силы ПВО Сирии смогли перехватить ракеты, однако инфраструктуре все равно был нанесен сильный ущерб.
О том, что кто-то пострадал в результате авиаудара, не сообщалось.
Кроме того, на телеграм-каналепоказали видео, которое, предположительно, и демонстрирует этот авиаудар.
Отметим, что это первое сообщение о подобной атаке со стороны Израиля с тех пор, как было объявлено о совместном патрулировании самолетами Сирии и России.
Ранее Курсор сообщал, что боевики ИГИЛ использовали детей как живой щит в боях за тюрьму в Сирии.
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