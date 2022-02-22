Израиль не будет участвовать в учениях Red Flag в этом году

В этом году израильские ВВС не будут участвовать в международных воздушных учениях Red Flag под руководством США.

Учения Red Flag проводятся несколько раз в год, объединяя американские и международные силы для отработки реалистичных смоделированных боевых ситуаций и моделирования современных угроз, с которыми могут столкнуться участники.

«Учения Red Flag 22-1 — это уникальные учения, поскольку они демонстрируют самую передовую тактическую интеграцию авиации США и их основных союзников, Великобритании и Австралии», — сказал в пресс-релизе командир 414-й учебно-боевой эскадрильи полковник Джаред Хатчинсон.

«Каждые учения поднимают технику на новый уровень, опираясь на усилия предыдущих Red Flags. Есть много новых и возникающих реальных тактических проблем, которые впервые будут представлены союзным силам».

Другие международные силы примут участие в следующих учениях Red Flag, которые, как ожидается, состоятся в марте и июле в конце этого года.

Хотя Израиль не будет принимать участие в этом году, он регулярно участвует в основных учениях ВВС США «Red Flag» на базе ВВС Неллис в Неваде.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что Нетаниягу предупреждает членов Конгресса США: Никакое соглашение не остановит ядерную программу Ирана. В то время как администрация Байдена пытается возобновить сделку 2015 года, лидер оппозиции говорит двухпартийной делегации, что только сокрушительные санкции и убедительная военная угроза удержат Тегеран от получения ядерного оружия.

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