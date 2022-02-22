Нетаниягу предупреждает членов Конгресса США: Никакое соглашение не остановит ядерную программу Ирана

В то время как администрация Байдена пытается возобновить сделку 2015 года, лидер оппозиции говорит двухпартийной делегации, что только сокрушительные санкции и убедительная военная угроза удержат Тегеран от получения ядерного оружия.

Лидер оппозиции Биньямин Нетаниягу заявил группе приехавших членов Палаты представителей Конгресса США, что никакое подписанное соглашение не остановит Иран от получения ядерного оружия, и настаивает на том, что эффективными будут только жесткие санкции и военные действия.

Десятки членов Конгресса от Республиканской и Демократической партий находятся в Израиле на этой неделе, чтобы встретиться с местными властями в рамках поездки, организованной Американско-израильским образовательным фондом, входящим в состав AIPAC.

Западные чиновники заявили, что переговоры между мировыми державами и Ираном по восстановлению ядерной сделки 2015 года могут привести к соглашению в течение нескольких дней. Так называемый Совместный всеобъемлющий план действий распался после того, как США в одностороннем порядке вышли из него в 2018 году, что было поддержано Израилем, когда Нетаниягу еще был премьер-министром.

Ранее редакция Курсора сообщала, что Мансур Аббас раскритиковал Нетаниягу в связи с требованием продолжить посадку деревьев в Негеве. Председатель «РААМ» Мансур Аббас во вторник вечером обрушился с критикой на лидера оппозиции Биньямина Нетаниягу в связи с требованием «РААМ» прекратить посадку деревьев в бедуинских деревнях на юге страны.

Кроме того, мы писали, что Верховный суд одобрил обыск телефонов бывших помощников Нетаниягу. Верховный суд во вторник разрешил полиции обыскать телефоны двух помощников бывшего премьер-министра Биньямина Нетаниягу, обвиняемых в попытке запугать ключевого свидетеля судебного процесса против их бывшего начальника, несмотря на то, что предыдущий обыск был проведен незаконно.

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