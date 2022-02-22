Нетаниягу предупреждает членов Конгресса США: Никакое соглашение не остановит ядерную программу Ирана

Лидер оппозиции Биньямин Нетаниягу заявил группе приехавших членов Палаты представителей Конгресса США, что никакое подписанное соглашение не остановит Иран от получения ядерного оружия, и настаивает на том, что эффективными будут только жесткие санкции и военные действия.
Десятки членов Конгресса от Республиканской и Демократической партий находятся в Израиле на этой неделе, чтобы встретиться с местными властями в рамках поездки, организованной Американско-израильским образовательным фондом, входящим в состав AIPAC.
Западные чиновники заявили, что переговоры между мировыми державами и Ираном по восстановлению ядерной сделки 2015 года могут привести к соглашению в течение нескольких дней. Так называемый Совместный всеобъемлющий план действий распался после того, как США в одностороннем порядке вышли из него в 2018 году, что было поддержано Израилем, когда Нетаниягу еще был премьер-министром.
Ранее редакция Курсора сообщала, что Мансур Аббас раскритиковал Нетаниягу в связи с требованием продолжить посадку деревьев в Негеве. Председатель «РААМ» Мансур Аббас во вторник вечером обрушился с критикой на лидера оппозиции Биньямина Нетаниягу в связи с требованием «РААМ» прекратить посадку деревьев в бедуинских деревнях на юге страны.
Кроме того, мы писали, что Верховный суд одобрил обыск телефонов бывших помощников Нетаниягу. Верховный суд во вторник разрешил полиции обыскать телефоны двух помощников бывшего премьер-министра Биньямина Нетаниягу, обвиняемых в попытке запугать ключевого свидетеля судебного процесса против их бывшего начальника, несмотря на то, что предыдущий обыск был проведен незаконно.
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