Израиль поделился опытом иппотерапии с украинскими специалистами

На базе конюшни «Анета» (Харма, Израиль) провели специализированное обучение для группы украинских специалистов по терапевтическим практикам иппотерапии для преодоления последствий психологических травм украинцев, вызванных российской агрессией.
Об этом сообщили в Посольстве Украины в Израиле.
Посол Украины Евгений Корнийчук, посетивший украинских специалистов во время учебы, выразил благодарность за организацию израильской стороне.
«Мы высоко ценим помощь израильских благотворителей, которые поддерживают нас в эти кровавые времена нашего государства. Множество людей, особенно детей, страдают психологическими травмами, вызванными российской войной. Такие программы как эта ‒ расширяют возможности и инструментарий для предоставления специализированной помощи украинцам, нуждающимся в профессиональной поддержке», ‒ сказал он.
Сейчас ведутся переговоры по проведению аналогичных тренингов для более широкого круга специалистов на территории Украины.
«Курсор» сообщал, что министр иностранных дел Коэн проведет беседу со своим украинским коллегой.