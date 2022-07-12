Израиль выдаст разрешение на работу тысячам палестинцев в преддверии визита Байдена

Координатор правительственной деятельности на территориях сообщил о том, что более пяти тысяч палестинцев смогут получить документы. Еще 1500 жителей ПА получат разрешение на работу.

По словам военного представителя по связям с палестинцами, Израиль примет ряд мер, направленных на облегчение повседневной жизни палестинцев.

Эти меры были приняты после встречи министра обороны Бени Ганца с президентом Палестинской автономии Махмудом Аббасом в Рамалле на прошлой неделе и за день до визита президента США Джо Байдена в регион.

Израиль легализует статус 5500 палестинцев и иностранцев без документов, проживающих в Иудее, Самарии и в секторе Газа, сообщает Координатор правительственной деятельности на территориях (COGAT).

Считается, что десятки тысяч палестинцев и иностранных граждан живут в этих регионах без надлежащих документов.

Кроме того, Израиль одобрит шесть палестинских жилищных проектов в Иудее и Самарии, увеличит количество разрешений на работу для палестинцев Газы на 1500, доведя их общее число до 15 500, и откроет контрольно-пропускной пункт Салем для въезда израильтян арабского происхождения в палестинский город Дженин, сообщает COGAT.

Дальнейшие меры в настоящее время рассматриваются COGAT и будут объявлены отдельно, если будут одобрены официальными лицами.

Курсор ранее писал, что еврейские форпосты в Иудее и Самарии планируют подключить к электросети. Финансирование на это выделяется в рамках политики, определенной Нафтали Беннетом. Однако Инфраструктура для электроснабжения форпостов должна получить одобрение политического руководства.