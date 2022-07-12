Еврейские форпосты в Иудее и Самарии планируют подключить к электросети

Финансирование на это выделяется в рамках политики, определенной Нафтали Беннетом. Однако Инфраструктура для электроснабжения форпостов должна получить одобрение политического руководства.

Поселенческий отдел Всемирной сионистской организации собирается вложить 29,5 миллиона шекелей для того, чтобы подключить к электрической сети форпосты в Иудее и Самарии. Кроме того, будет начата подготовка к тому, чтобы изменить статус этих поселений.

Часть средств также пойдет на обеспечение безопасности жителей форпостов. Например, на установку камер видеонаблюдения.

Примечательно, что деньги переведут из средств, которые были ранее выделены партией «Ямина» в прошлом году.

Планы поселенческого отдела были вынесены на обсуждения общественности, свои возражения любой желающий мог подать вплоть до 12 июля.

Ранее редакция Курсора сообщала, что Израиль стремится импортировать пшеницу из Казахстана. Министр туризма Константин (Йоэль) Развозов возглавит политическую делегацию в Казахстане, чтобы обсудить возможность импорта пшеницы и муки в Израиль. Развозов также является председателем Межправительственного комитета по экономике между Израилем и Казахстаном.

Кроме того, наш сайт писал, что тарифы на электроэнергию в Израиле резко вырастут в августе. Цена на уголь, который производит 23% электроэнергии Израиля, почти удвоилась с 210 долларов за тонну до 400 долларов за тонну — это и станет причиной резкого рост цен в следующем месяце.

Еще напомним, что школьные принадлежности в Израиле подорожали.