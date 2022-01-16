Израиль одобрил многолетний план развития Бейт-Шемеша, стоимостью в 500 миллионов шекелей

Согласно официальному заявлению, в воскресенье кабинет министров Израиля утвердил многолетний план развития города Бейт-Шемеш на сумму 500 миллионов шекелей (160,9 миллиона долларов).

План, представленный премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом и министром юстиции Гидеоном Сааром, включает в себя финансирование: 300 млн шекелей (96,5 млн долларов) на общественный транспорт, 82 млн шекелей (26,4 млн долларов) на «государственные учреждения и расширение инфраструктуры», около 50 млн шекелей (16,1 млн долларов) на «укрепление муниципалитета» с целью предоставления услуг жителям, говорится в заявлении.

Об этом сообщает новостное издание «Jewish News Syndicate».

Другими основными целями плана являются укрепление служб профессиональной подготовки и социального обеспечения, усиление личной безопасности и общественного здравоохранения, а также культурных и развлекательных мероприятий, на которые пойдет оставшаяся часть средств.

«Город Бейт-Шемеш — прекрасное место с замечательными людьми, которое сталкивается со многими проблемами. Вместе с местным руководством во главе с мэром Ализой Блох мы продвигаем программу беспрецедентного масштаба, которая улучшит качество жизни в городе», — сказал Беннетт.

Мэр Блох поблагодарил Беннета, сказав: «Они говорили годами; правительство Беннета принимает меры и осуществляет изменения. История Бейт-Шемеша — это история Государства Израиль».

По данным Центрального статистического бюро Израиля, за последнее десятилетие население города выросло примерно на 63% (прибавив около 50 000 жителей) — это самый высокий показатель роста среди 15 крупнейших городов страны. Ожидается, что тенденция сохранится.

Этот массовый рост привел к пробелам в развитии инфраструктуры, на устранение которых и направлен настоящий план.

«Сегодняшнее решение правительства выделяет беспрецедентные бюджеты, которые призваны значительно улучшить качество жизни жителей Бейт-Шемеша», — говорится в заявлении.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что был принят закон о повышении пенсии для военнослужащих ЦАХАЛа.

Министерский комитет по законодательству проголосовал в воскресенье за ​​продвижение плана по инвестированию 500 миллионов шекелей в пенсионное обеспечение военнослужащих ЦАХАЛа.

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