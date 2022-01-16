Принят закон о повышении пенсии для военнослужащих ЦАХАЛа

Министерский комитет по законодательству проголосовал в воскресенье за ​​продвижение плана по инвестированию 500 миллионов шекелей в пенсионное обеспечение военнослужащих ЦАХАЛа.

Министерский комитет по законодательным вопросам сегодня, 16 января, утвердил «Закон о пенсиях», инициированный министром обороны Бени Ганцем. В соответствии с принятым законом, в фонд пенсионеров ЦАХАЛ будут ежегодно выплачивать 500 миллионов шекелей в качестве пенсионных надбавок — помимо стандартных бюджетных пособий, которые пенсионеры получали ранее.

Бонусы будут предоставлены даже несмотря на то, что ставка пенсии IDF является самой высокой в ​​​​экономике. Шесть министров поддержали закон, трое выступили против и один воздержался.

Согласно новому постановлению, выплаты солдатам, уходящим на пенсию в 42 года, до достижения ими официального пенсионного возраста в 67 лет, вырастут на 7%.

Повышение вызвало споры, потому что обычные солдаты, проходящие обязательную службу, зарабатывают около 900 шекелей в месяц для солдата, не принимающего участия в боевых действиях, и 1600 шекелей для военнослужащих, рискующих своими жизнями.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что минфин Израиля опубликовал данные о зарплатах в силовых структурах.

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