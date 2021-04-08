Израиль отказывается сотрудничать с МУС в рамках расследования военных преступлений

По информации СМИ, Израиль не признает юрисдикцию МУС в рамках расследования обвинений в совершении военных преступлений.

Израиль намерен направить в МУС соответствующий ответ, уведомив, что не будет сотрудничать с представителями следственной комиссии суда. Об этом сообщает The Times Of Israel.

Отмечается, что решение было принято после того, как вопрос обсудили премьер-министр Биньямин Нетаниягу, глава минобороны Бени Ганц, министр образования Йоав Галант, министр энергетики Юваль Штайниц, генпрокурор Авихай Мандельблит, глава совета по нацбезопасности Мейр Бен-Шаббат.

В МУС расследуют события в ходе военного противостояния ЦАХАЛа и палестинских террористических группировок Газы в 2014 году. Однако при этом суд не рассматривает убийство палестинцами трех израильских подростков.

Ранее Курсор сообщал, что Израиль до последнего не озвучивал свою позицию в отношении предстоящего расследования МУС.

премьер-министр Биньямин Нетаниягу проведет заседание, на котором будет обсуждаться предстоящее расследовании МУС предполагаемых «военных преступлений» Израиля и палестинских террористов.

Администрация президента США Джо Байдена объявила о снятии санкций с главного прокурора МУС Фату Бенсуда и ее помощника, которые инициировал бывший президент США Дональд Трамп.

Ранее Курсор писал, что ЕС приветствует решение США отменить санкции против прокурора МУС.

СМИ: у Израиля осталось 9 дней на подачу заявления об отсрочке расследования МУС. Ответ Иерусалима в МУС должен быть получен 9 апреля, через месяц после того, как прокурор МУС Фату Бенсуда отправила письмо, уведомляющее Израиль о том, что она начинает расследование« военных преступлений».

Отчет: МУС дал Израилю и Палестине месяц для подачи заявления об отсрочке расследования. Чтобы получить отсрочку, любая из сторон должна доказать, что она способна расследовать дело самостоятельно.

Президент Реувен Ривлин призывает Францию поддержать Израиль и выступить против МУС. Ривлен призвал правительство Франции и другие европейские страны выступить против решения Международного уголовного суда о начале расследования в отношении ЦАХАЛа.

Израиль получил официальное письмо от МУС о расследовании «военных преступлений». В кратком письме на полторы страницы кратко изложены три основные области, которые будет охватывать расследование.

МУС заранее уведомил Палестину о расследовании «военных преступлений» Израиля.

Возглавляющий партию МЕРЕЦ депутат Ницан Горовиц выступил в поддержку расследования МУС. Горовиц заявил, что у МУС были все основания для начала расследования в отношении Израиля.