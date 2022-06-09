Израиль отклонил предложение США о проведении саммита с ПА

Израильское правительство считает, что условия с обеих сторон не созрели для такой инициативы. Израиль не заинтересован в фотосессии, которая закончится ничем и приведет к «кризису ожиданий».

Израиль на прошлой неделе отклонил предложение администрации Байдена о проведении саммита высокого уровня с Палестинской автономией.

Согласно отчету, во время встречи в Вашингтоне на прошлой неделе с советником по национальной безопасности Израиля Эялем Хулатой, заместитель госсекретаря Венди Шерман подняла вопрос о возможности проведения пятистороннего саммита между Израилем, ПА, США, Египтом и Иорданией.

По словам израильских чиновников, Шерман предложила, что саммит министров иностранных дел может состояться в Вашингтоне или в регионе.

Хулата сказал, что израильское правительство считает, что условия с обеих сторон не созрели для такой инициативы, и подчеркнул, что Израиль не заинтересован в фотосессии, которая закончится ничем и приведет к «кризису ожиданий».

«Нам не нравится эта идея. Прошлый опыт научил нас, что такой кризис ожиданий может привести к эскалации на местах», — сказал Равиду высокопоставленный израильский чиновник.