Израиль отклонил предложение США о проведении саммита с ПА

Израиль на прошлой неделе отклонил предложение администрации Байдена о проведении саммита высокого уровня с Палестинской автономией.
Согласно отчету, во время встречи в Вашингтоне на прошлой неделе с советником по национальной безопасности Израиля Эялем Хулатой, заместитель госсекретаря Венди Шерман подняла вопрос о возможности проведения пятистороннего саммита между Израилем, ПА, США, Египтом и Иорданией.
По словам израильских чиновников, Шерман предложила, что саммит министров иностранных дел может состояться в Вашингтоне или в регионе.
Хулата сказал, что израильское правительство считает, что условия с обеих сторон не созрели для такой инициативы, и подчеркнул, что Израиль не заинтересован в фотосессии, которая закончится ничем и приведет к «кризису ожиданий».
«Нам не нравится эта идея. Прошлый опыт научил нас, что такой кризис ожиданий может привести к эскалации на местах», — сказал Равиду высокопоставленный израильский чиновник.
Курсор писал ранее, что США, Великобритания, Франция и Германия стремятся осудить Иран в МАГАТЭ. В совместном заявлении для Совета управляющих МАГАТЭ, который собирается на этой неделе, Великобритания, Франция и Германия заявили, что они настоятельно призывают Иран прекратить эскалацию своей ядерной программы и срочно заключить обсуждаемую сделку.