США, Великобритания, Франция и Германия стремятся осудить Иран в МАГАТЭ

В совместном заявлении для Совета управляющих МАГАТЭ, который собирается на этой неделе, Великобритания, Франция и Германия заявили, что они настоятельно призывают Иран прекратить эскалацию своей ядерной программы и срочно заключить обсуждаемую сделку.

Соединенные Штаты, Великобритания, Франция и Германия во вторник подали ходатайство в Орган по надзору за атомной энергией ООН с осуждением Ирана за отсутствие сотрудничества с агентством.

Об этом сообщает Israel National News.

Резолюция, призывающая Иран к полному сотрудничеству с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), является первой с июня 2020 года, когда было принято аналогичное предложение с осуждением Ирана.

«Его ядерная программа сейчас более продвинута, чем когда-либо в прошлом», — заявили они, добавив, что накопление Ираном обогащенного урана не имеет «оправдания, заслуживающего доверия».

Резолюция была принята через неделю после того, как МАГАТЭ опубликовало отчет, в котором говорится, что у него все еще есть «непроясненные» вопросы, касающиеся предыдущего незаявленного ядерного материала на трех объектах в Иране.

В отдельном отчете МАГАТЭ подсчитало, что запасы обогащенного урана в Иране выросли более чем в 18 раз по сравнению с лимитом, согласованным в соглашении 2015 года с мировыми державами.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил журналистам в понедельник, что «всего через несколько недель» Иран сможет получить достаточно материала, необходимого для создания ядерного оружия, если он продолжит развивать свою программу.

По вопросу о следах обогащенного урана Гросси сказал журналистам после открытия недельного заседания совета, состоящего из 35 членов, что он надеется «решить эти проблемы раз и навсегда».

Предложение США и трех европейских стран, осуждающих отсутствие сотрудничества со стороны Ирана, было подано в ночь с понедельника на вторник.

Курсор ранее писал, что Иран заявлял, что не потерпит угроз, исходящих со стороны Ирака