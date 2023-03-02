Израиль откроет постоянное посольство в еще одной стране

По словам главы МИД, это еще один признак укрепления отношений между странами.

Израиль откроет постоянное посольство в Туркменистане.

Об этом сообщает Telegram-канал «Израиль сегодня».

Ожидается, что министр иностранных дел Израиля Эли Коэн посетит Туркменистан для официального открытия постоянного посольства Израиля в столице страны Ашхабаде.

Посольство будет ближайшей официальной израильской миссией к иранской границе, всего в 20 км от нее.

Туркменистан, страна с мусульманским большинством, установил отношения с Израилем в преддверии провозглашения им независимости в 1991 году. Примерно 10 лет назад, в свете хороших отношений между двумя государствами, Израиль открыл там временное посольство.

Новое здание построили специально для будущего постоянного посольства. По словам Коэна, отношения между Израилем и Туркменистаном характеризуются важным и стратегическим значением, а также являются частью деятельности, которая направлена на укрепление отношений со всем регионом.

«Мы продолжим развивать экономическое сотрудничество между странами, в том числе в области здравоохранения и киберзащиты. Открытие здания посольства является еще одним признаком укрепления отношений между Израилем и Туркменистаном и знаменует тридцатилетие установления отношений между странами», — сказал министр.

Также «Курсор» сообщал, что ОАЭ отложили визит Нетаниягу из-за боязни ухудшить отношения с Ираном.