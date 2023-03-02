ОАЭ отложили визит Нетаниягу: боятся ухудшить отношения с Ираном

Отмена визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу в ОАЭ в январе этого года была связана не с техническими причинами.

Об этом пишет Walla.

По данным издания, власти ОАЭ опасались, что Нетаниягу может произнести резкие высказывания в отношении Ирана во время визита, что может негативно сказаться на отношениях между ОАЭ и Ираном.

Согласно информации, предоставленной Равидом, пока нет новой даты для визита Нетаниягу в ОАЭ в связи с конфликтом между Палестиной и Израилем.

Напомним, что визит Биньямина Нетаниягу в ОАЭ был запланирован на первую неделю января, но был отложен после скандала, вызванного посещением министром национальной безопасности Итамаром Бен-Гвиром Храмовой горы. Однако в канцелярии главы правительства опровергли связь между этими событиями.

Объединенные Арабские Эмираты осудили визит Бен-Гвира, но в канцелярии премьер-министра Израиля заявили, что отмена визита была связана только с техническими причинами и что визит состоится в ближайшее время.

Напомним, что Иран признал, что обогатил уран до 84 процентов. В своем заявлении Иран призывает МАГАТЭ не поддаваться «соблазну западных стран», подчеркивая, что их ядерная программа является исключительно мирной. Чтобы произвести оружейный уран, требуется обогащение до 90 процентов.

По мнению экспертов, в данный момент у Ирана достаточно урана для производства нескольких ядерных бомб, однако для возможности их миниатюризации и установки на ракеты потребуется еще несколько месяцев. Ранее международные инспекторы предупреждали об этом, однако иранские власти отрицали обвинения.