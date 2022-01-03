Израиль открывает границы для туристов на следующей неделе

Въезд иностранных граждан будет разрешен со следующей недели, но туристам из «красных» стран все еще запрещено посещать Израиль.

Министерство здравоохранения Израиля объявило в понедельник, что туристы из определенных стран будут иметь возможность приезжать в Израиль со следующей недели. Будут ослаблены ограничения как на авиаперелеты в страну, так и из нее.

Об этом сообщает Israel National News.

Это изменение в политике вступит в силу в полночь после одобрения Комитетом здравоохранения Кнессета.

Туристы, которые не прошли курс вакцинации, прибывающие в Израиль, будут помещены на карантин с возможностью сокращения периода изоляции до одной недели с дополнительным отрицательным тестом ПЦР.

Разрешение на въезд будут иметь туристы, которые имеют сертификат о вакцинации или справку о выздоровлении, которые приезжают из стран с низким или умеренным уровнем инфицирования. Перед полетом они будут заполнять онлайн-заявку на въезд и должны иметь отрицательный тест ПЦР, либо экспресс-тест на антиген непосредственно перед посадкой.

Также прибывшие должны оставаться в изоляции 24 часа, пока не получат отрицательный тест на коронавирус.

Не вакцинированным туристам и гражданам «красных» стран, включая США, Великобританию и Канаду, въезд в Израиль запрещен.

Напомним, что «Курсор» ранее писал о том, что в ЦАХАЛе зафиксирована массивная вспышка заболеваемости коронавирусом.

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