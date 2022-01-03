В ЦАХАЛе зафиксирована массивная вспышка заболеваемости коронавирусом

В ЦАХАЛе готовятся также к кампании по вакцинации дополнительным бустером.

Очередная волна заболеваемости коронавирусом не обошла и ЦАХАЛ. Так, согласно отчету Армии обороны Израиля, уровень заболеваемости за последние месяцы вырос в три раза. Более того, заболел также главный врач ЦАХАЛа генерал-майор проф. Алон Глазберг.

У половины заболевших солдат и офицеров COVID-19 проходил в легкой форме, а еще половина не чувствует никаких симптомов.

И вот с третьего января в ЦАХАЛе решили проводить по два ПЦР-теста с восьмичасовым интервалом, если военнослужащий контактировал с больным человеком.

Кроме того, в ЦАХАле уже начата подготовка к вакцинации четвертой дозой вакцины.

Ранее Курсор сообщал, что израильская отрасль высоких технологий возвращается к удаленной работе из-за коронавируса.

Кроме того, мы писали, что Беннет заявил, что люди старше 60 лет и медицинские работники должны сделать четвёртую вакцину от Covid.

Также редакция нашего портала сообщала, что ученые рассказали, почему люди могут месяцами болеть коронавирусом.

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