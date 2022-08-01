Израиль отложил план по сокращению 26-часовых смен для врачей-интернов

В октябре прошлого года тысячи жителей подали в отставку в знак протеста против 26-часовых смен, в которые они были вынуждены работать.

В воскресенье, 31 июля, правительство объявило, что план по постепенному сокращению больничных смен для интернов отложен до сентября следующего года.

Об этом сообщает издание Timesofisrael.

Отмечается, что план сокращения часовых смен должен был вступить в силу в этом году, начиная с пилотной программы в 10 больницах на так называемой периферии, за пределами центральных городов Израиля.

Такое решение было принято из-за угроз массовых увольнений в прошлом году со стороны тысяч медицинских стажеров в знак протеста против длинных смен. Протестующие предупредили в октябре 2021 года, когда был объявлен предложенный правительством план, что он слишком расплывчатый и не имеет четкого развертывания.

В издании сообщается, что объявление в воскресенье было сделано в ответ на петицию в суде по трудовым спорам, поданную в апреле больничной кассой Clalit Health Services, в которой говорилось, что им не хватает рабочей силы, чтобы покрыть сокращение рабочего времени, и в результате это повлияет на общественное здравоохранение. Ходатайство было подано против Минздрава и министров здравоохранения и экономики.

В ответ на это министр экономики Оран Барбиваи заявил от имени правительства, что этот вопрос может быть решен только следующим Кнессетом после ноябрьских выборов.

Отметим, что в октябре прошлого года тысячи жителей подали в отставку в знак протеста против 26-часовых смен, в которые они были вынуждены работать. Затем правительство предложило план, согласно которому смены в 10 больницах на окраинах будут сокращены до 16-18 часов. Его реализация была запланирована на 1 апреля.

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