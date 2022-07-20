Минздрав представил рейтинг лучших и худших больниц Израиля

В Министерстве здравоохранения Израиля предоставили отчет, в котором оценивалось качество медобслуживания в стране, всем больницам присвоили баллы.

Сегодня, 20 июля, Минздрав Израиля представил индекс качества больниц, определив, какие медицинские учреждения признаны лучшими, а какие — худшими.

Об этом сообщает издание News.walla.

Израильским больницам были присвоены баллы, и они классифицировались по размеру. Их оценивали по 75 различным показателям качества, чтобы убедиться в том, что они соответствуют принятым медицинским стандартам в мире.

Согласно рейтингу, самой лучшей крупной больницей оказалась «Бейлинсон» в Петах-Тикве, она набрала 10 баллов. Такую же оценку поставили и медицинскому учреждению «Шиба» в Тель ха-Шомере. Следом за ними идет больница «Хадасса Эйн-Керем» в Иерусалиме.

Последнее место в рейтинге самых крупных больниц досталось «Рамбам» в Хайфе, где загруженность отделений доходит до 250%, и пациенты вынуждены по несколько часов ждать своей очереди на получение медицинских услуг.

Среди больниц среднего размера лучшей в рейтинге оказалась «Барзилай» в Ашкелоне. Вторую строчку заняла больница «Кармель» в Хайфе, а третью — «Ха-Эмек» в Афуле. Последнее место в списке досталось медицинскому учреждению «Шаарей цедек» в Иерусалиме.

В категории маленьких больниц победила «Пория» в Тверии, а последнее место заняла «Мааяней ха-Йешуа».

Генеральный директор министерства здравоохранения Нахман Аш отметил, что конкуренция больниц должна быть направлена на улучшения процессов работы, а также эффективное вложение ресурсов.

«Курсор» писал ранее, что 100 млн шекелей выделено на создание цифровой инфраструктуры больниц Израиля.