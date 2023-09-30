Жители нашей страны могут столкнуться с глобальными изменениями уже в ближайшие месяцы.

В октябре два ключевых института израильской демократии, судебная система и Банк Израиля, столкнутся с испытанием своей прочности. Под угрозой оказывается стабильность государственных институтов, а в обществе нарастает раскол. Каждый человек почувствует это на собственном опыте, начиная с финансовых последствий.

Как пишет "TheMarker", начиная с 4 января 2023 года, судебная система столкнулась с давлением после заявления министра юстиции Ярива Левина о намерении ослабить суд и превратить его в политический орган. Давление еще усилилось с приближением ряда решений, включая дискуссии о признании премьер-министра недееспособным и замене председателя Верховного суда Эстер Хают, которая планирует уйти в отставку 15 октября.

Отказ Левина от созыва комиссии по назначению судей до тех пор, пока он не сможет изменить ее состав, вызвал нарушение установленного порядка и еще большее ослабление судебной системы. На данный момент неизвестно, какое решение примет Конституционный суд по вопросу признания премьер-министра недееспособным, но есть возможность, что он потребует перенести дату вступления в силу закона, затрудняющего эту процедуру, на следующий созыв Кнессета.

Другим институтом, оказавшимся под давлением из-за своего влияния на экономику и общество, является Банк Израиля. Неопределенность возникла после истечения срока полномочий действующего главы банка, профессора Амира Ярона, в декабре, и вопроса о продолжении его работы на следующий срок.

В данном контексте ситуация, когда правительство занимается ослаблением центральных институтов и заменяет успешного главу банка только за его критику намерений совершить государственный переворот, может быть воспринята рынками как сигнал о мстительности правительства и его нерациональности.

Среди экономистов в Израиле существует широкий консенсус, что продление срока работы Ярона будет правильным решением и отправит обнадеживающий сигнал рынкам. Такое решение подчеркнет, что правительство не преследует мстительные цели и не игнорирует деловые интересы, а Ярон продолжает работать с ним, несмотря на его экстремистские и непредсказуемые действия.

Ярон и Нетаниягу договорились, что окончательное решение о продлении его полномочий будет принято после праздников месяца Тишрей. Вопрос решится в ближайшие недели, но в то же время, рейтинговая компания Moody's опубликует свое решение по кредитному рейтингу Израиля 13 октября, что также будет важным событием.

"Курсор" сообщал, будет ли у Банка Израиля новый управляющий — стало известно, чем закончилась встреча Нетаниягу и Ярона.