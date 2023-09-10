Будет ли у Банка Израиля новый управляющий — стало известно, чем закончилась встреча Нетаниягу и Ярона

Управляющий Банка Израиля профессор Амир Ярон встретился сегодня утром в воскресенье с премьер-министром Биньямином Нетаниягу и согласился с ним, что окончательное решение о продлении его полномочий будет принято только после праздников.
Об этом пишет 13 канал.
Управляющий сказал Нетаниягу: «Вам нужно достичь широких соглашений по любым изменениям в судебной системе, это важно для экономики».
Еще до голосования по закону об отмене разумности Ярон подчеркивал влияние правового законодательства на экономику.
"Израильский фондовый рынок демонстрирует слабые результаты, МВФ обеспокоен, - сказал тогда профессор Ярон, - экономику необходимо стабилизировать, а законодательные изменения вносить только при широком согласии».
По словам Ярона, основным риском для экономики являются "правовые и институциональные изменения, которые будут сопровождать дальнейшую девальвацию шекеля, снижение экспорта и ущерб инвестициям".
Профессор Ярон также заявил, что "прогноз экономического роста - 3% в 2023 году - ниже потенциала израильской экономики.
Курсор писал, что накануне встречи Нетаниягу и Ярона в СМИ раскрыли громкие детали.
Кроме того, мы сообщали, что Банк Израиля принял новое решение по размеру учетной ставки.
Напомним, что в Bloomberg оценили, сможет ли Нетаниягу привлечь инвесторов на фоне политического кризиса.