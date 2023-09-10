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Будет ли у Банка Израиля новый управляющий — стало известно, чем закончилась встреча Нетаниягу и Ярона

11:45, Вчера
Новости Израиля
амир ярон фото
Фото: Yonatan Sindel/Flash90
До сих пор не принято окончательное решение относительно продолжения полномочий профессора Амира Ярона, который встретился сегодня с премьер-минист...

Управляющий Банка Израиля профессор Амир Ярон встретился сегодня утром в воскресенье с премьер-министром Биньямином Нетаниягу и согласился с ним, что окончательное решение о продлении его полномочий будет принято только после праздников.

Об этом пишет 13 канал.

Управляющий сказал Нетаниягу: «Вам нужно достичь широких соглашений по любым изменениям в судебной системе, это важно для экономики».

Еще до голосования по закону об отмене разумности Ярон подчеркивал влияние правового законодательства на экономику.

"Израильский фондовый рынок демонстрирует слабые результаты, МВФ обеспокоен, - сказал тогда профессор Ярон, - экономику необходимо стабилизировать, а законодательные изменения вносить только при широком согласии».

По словам Ярона, основным риском для экономики являются "правовые и институциональные изменения, которые будут сопровождать дальнейшую девальвацию шекеля, снижение экспорта и ущерб инвестициям".

Профессор Ярон также заявил, что "прогноз экономического роста - 3% в 2023 году - ниже потенциала израильской экономики.

Курсор писал, что накануне встречи Нетаниягу и Ярона в СМИ раскрыли громкие детали. 

Кроме того, мы сообщали, что Банк Израиля принял новое решение по размеру учетной ставки. 

Напомним, что в Bloomberg оценили, сможет ли Нетаниягу привлечь инвесторов на фоне политического кризиса.

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