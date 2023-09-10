Будет ли у Банка Израиля новый управляющий — стало известно, чем закончилась встреча Нетаниягу и Ярона

До сих пор не принято окончательное решение относительно продолжения полномочий профессора Амира Ярона, который встретился сегодня с премьер-минист...

Управляющий Банка Израиля профессор Амир Ярон встретился сегодня утром в воскресенье с премьер-министром Биньямином Нетаниягу и согласился с ним, что окончательное решение о продлении его полномочий будет принято только после праздников.

Об этом пишет 13 канал.

Управляющий сказал Нетаниягу: «Вам нужно достичь широких соглашений по любым изменениям в судебной системе, это важно для экономики».