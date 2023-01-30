Израиль передал Украине бронированные машины скорой помощи

Украина в рамках гуманитарной помощи получила от Израиля три бронированные медицинские машины скорой помощи.

Об этом сообщает «Корреспондент«.

Еще одну такую машину передали Украине еще несколько недель назад, а потому ее уже используют спасательные службы.

«Министерство обороны передало три пуленепробиваемые машины скорой помощи украинским спасательным силам. Израильская компания Plasan Re’em провела бронирование машин скорой помощи и оснастила их медицинским оборудованием для спасения жизней, таким как монитор, дефибриллятор, система подачи кислорода и другими», ‒ сказано в сообщении.

Ранее «Курсор» сообщал, что бывший израильский чиновник повздорил с российским пропагандистом *соловьевым.

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