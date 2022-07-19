Израиль планирует потратить 2 млрд шекелей на развитие искусственного интеллекта

17:50, Сегодня
Новости Израиля, Технологии
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Фото: canva.com

Новая программа на сумму около 2 миллиардов шекелей будет определять национальную политику государства в отношении искусственного интеллекта в ближайшие годы.

В понедельник, 18 июля, в Тель-Авиве прошла конференция на которой была представлена Национальной программы по искусственному интеллекту.

Об этом сообщает издание Israeldefense.

В Министерстве инноваций, науки и технологий представили основные пункты этой программы и сообщили, что на ее реализацию в ближайшие годы потребуется около 2 миллиардов шекелей.

Ключевые принципы программы включают:

  • внедрение искусственного интеллекта для улучшения обслуживания в госсекторе;
  • значительное увеличение числа исследователей в академических кругах в области науки о данных и искусственном интеллекте;
  • доступ к базам данных для нужд исследований и разработок в сфере искусственного интеллекта;
  • внедрение искусственного интеллекта в промышленность;
  • решение нормативных и этических вопросов в сфере использования искусственного интеллекта;
  • поощрение международного сотрудничества, которое будет включать участие в исследованиях и глобальных форумах, способствующих развитию знаний об искусственном интеллекте в Израиле, реализацию совместных проектов и создание совместных инвестиционных фондов.

Отмечается, что в Израиле насчитывается 1600 специалистов в сфере искусственного интеллекта.

«Курсор» писал ранее, что специалисты израильской компании разработали программу, которая на основе искусственного интеллекта позволяет в считанные секунды трансформировать устную речь в текстовые аналоги.

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Автор материала:
Кати Гиршин
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