Израильская компания получила награду за лучшую программу искусственного интеллекта

Специалисты израильской компании разработали программу, которая на основе искусственного интеллекта позволяет в считанные секунды трансформировать устную речь в текстовые аналоги.

Израильская транскрипционная компания Verbit удостоена награды «Лучшее решение для преобразования речи в текст» на 5-м ежегодном конкурсе AI Breakthrough Award.

Уникальная технология, разработанная Verbit, объединяет искусственный интеллект, обработку естественного языка и десятки тысяч профессиональных транскрибаторов. Это дает возможность буквально за считанные секунды превратить любую аудиоинформацию, например лекции, телепередачи, в текстовую расшифровку.

Управляющий директор AI Breakthrough Джеймс Джонсон сказал: «Уникальное гибридное использование искусственного и человеческого интеллекта Verbit представляет собой прорывную платформу, которая позволяет пользователям добиться повышенной точности и в конечном итоге создать инклюзивную среду и обеспечить эффективное общение».

AI Breakthrough Award присудил разработке компании Verbit награду «Лучшее решение для преобразования текста в речь».

Том Ливне, генеральный директор и основатель Verbit, был воодушевлен идеей создания службы субтитров, которая исключала бы ручной труд. Признав, что эта сфера может принести пользу нескольким различным аудиториям, включая искусственный интеллект, Ливне решил продвигать свою компанию вперед.

Ливне рассказал: «Эта награда — доказательство того, что мы находимся на правильном пути. За последний год мы приобрели несколько американских и европейских транскрипционных компаний, которые существуют уже несколько десятилетий, и объединили уникальную специализацию каждой из них с нашим решением на основе искусственного интеллекта, и пока что все получается замечательно».

«Курсор» писал, что израильские ученые разработали материал, восстанавливающий нервную ткань электроимпульсами.

Напомним, Израиль и США договорились о совместной программе по кибербезопасности.