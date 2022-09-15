Израиль планирует предложить Кипру выкупить его долю в месторождении «Афродита»

Израильские и кипрские газодобывающие компании, а следом за ними правительства Израиля и Кипра не могли на протяжении 10 лет договориться о дальнейшей судьбе «Афродиты».

В частности, власти не могли прийти к соглашению относительно совместной разработке газового месторождения «Афродита». Однако, как стало известно, в предстоящий понедельник министр энергетики Израиля Карин Эльхарар отправляется в Никосию с новым предложением, чтобы положить конец спору между странами.

Об этом пишет «Сyprus Daily News».

Стоит отметить, что месторождение «Афродита» было обнаружено 12 лет назад. Расположено оно на 90% в эксклюзивных экономических водах Кипра, а на 10% — в водах Израиля (т.н. месторождение «Ишай»). Общие запасы газа в месторождении оцениваются в 130 миллиардов кубометров. С кипрской стороны права на разработку принадлежат американскому Chevron и израильскому «Делек Кидухим», с израильской стороны – компании миллиардера Бени Штайнмаца и публичной компании «Издамнут Исраэлит».

Долгое время конфликт между странами приводил к блокировке самой возможности дальнейшей разработки этого месторождения, а потому правительство Израиля решило действовать радикально. Сообщается, что Карин Эльхарар предложит Кипру выкупить израильскую долю газа и заниматься разработкой месторождения самостоятельно. Если они согласятся, то доля Израиля в налоговых поступлениях составит сотни миллионов евро.

Ранее «Курсор» писал о том, что министр обороны Израиля Бени Ганц сделал предупреждение «Хизбалле» о том, что любая атака израильских газовых месторождений может стать причиной войны.