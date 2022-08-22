Ганц: Атака «Хизбаллы» на газовое месторождение Кариш спровоцирует войну

18:32, Сегодня
Новости Израиля
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Фото: Yonatan Sindel/Flash90

Министр обороны Израиля Бени Ганц сделал предупреждение «Хизбалле» о том, что любая атака израильских газовых месторождений может стать причиной войны.

Это стало ответом на послание террористической группировки, которая угрожает «отрезать» Израилю руки, если тот будет иметь доступ к газовому месторождению Кариш.

Об этом сообщает The Times of Israel.

«Любая атака «Хизбаллы» на израильское газовое месторождение может привести к войне. Мы сильны и готовы к такому сценарию, но мы этого не хотим», – заявил Ганц.

Как утверждает Ганц, добычу газа начнут по мере готовности месторождения Кариш к этому процессу.

Ранее мы сообщали, что после заявления Израиля и Ливана о приближении морской сделка Цахал находится в состоянии готовности к провокации и возможному нападению «Хизбаллы».

Также «Курсор» писал, что лидер «Хизбаллы» Хасан Насралла сделал заявление о том, что сделка с Ираном не остановит нападения на Израиль. По его словам, террористическая организация будет и дальше наставить на своих требованиях касающихся морских «прав» Ливана.

Кроме этого, недавно Бени Ганц назвал части Иерусалима «возможной» столицей Палестины. По его мнению, Израиль не должен стать «двунациональным» государством.

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Автор материала:
Рами Мадрих
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