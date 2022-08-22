Ганц: Атака «Хизбаллы» на газовое месторождение Кариш спровоцирует войну

Это стало ответом на послание террористической группировки, которая угрожает «отрезать» Израилю руки, если тот будет иметь доступ к газовому месторождению Кариш.
Об этом сообщает The Times of Israel.
«Любая атака «Хизбаллы» на израильское газовое месторождение может привести к войне. Мы сильны и готовы к такому сценарию, но мы этого не хотим», – заявил Ганц.
Как утверждает Ганц, добычу газа начнут по мере готовности месторождения Кариш к этому процессу.
Ранее мы сообщали, что после заявления Израиля и Ливана о приближении морской сделка Цахал находится в состоянии готовности к провокации и возможному нападению «Хизбаллы».
Также «Курсор» писал, что лидер «Хизбаллы» Хасан Насралла сделал заявление о том, что сделка с Ираном не остановит нападения на Израиль. По его словам, террористическая организация будет и дальше наставить на своих требованиях касающихся морских «прав» Ливана.
Кроме этого, недавно Бени Ганц назвал части Иерусалима «возможной» столицей Палестины. По его мнению, Израиль не должен стать «двунациональным» государством.