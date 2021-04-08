Израиль почтил память жертв Холокоста (ВИДЕО)

В 10 часов утра в четверг, 8 апреля, в Израиле прозвучали сирены в память о 6 млн евреев, которые были уничтожены нацистской Германией во время Второй мировой войны и Холокоста.

День памяти жертв Холокоста – один из самых торжественных дней среди памятных дат Израиля. Об этом сообщает The Times Of Israel.

После того как начинают звучать сирены граждане по всему Израилю откладывают свои дела, водители останавливают автомобили и на протяжении двух минут чтут молчанием память о жертвах Холокоста.

Тысячи пешеходов, водителей машин и общественного транспорта остановились, чтобы почтить молчанием память о жертвах нацистских репрессий.

Ранее Курсор сообщал, что День памяти жертв Холокоста в Израиле начался с церемонии у мемориала Яд ва-Шем.

Более половины выживших во время Холокоста в Израиле нуждаются в помощи. В опросе, проведенном накануне Дня памяти жертв Холокоста, 43% выживших заявили, что им не хватает денег на очки, 27% человек не могут платить за слуховые аппараты.

В мэрии Иерусалима проходит выставка фотографий, выживших в Холокост. Выставка фотографий Lonka продлиться 4 месяца и покажет 59 снимков, выживших во время Холокоста. Коллекция из 59 фотографий высотой два метра (шесть футов), сделанных международными и израильскими фотографами, откроется 8 апреля, накануне Дня памяти жертв Холокоста в Израиле, и будет находиться на площади в течение следующих четырех месяцев.

В России открыли уголовное дело против профессора, отрицавшего Холокост. Прокуратура провела проверку, в ходе которой было установлено, что 21 января 2021 года на онлайн-семинаре, который проводился для педагогов региона, профессор «в утвердительной форме сообщил слушателям, что массового уничтожения евреев во время Второй мировой войны не было, назвал Холокост «мифом» и «выдумкой».

Германия облегчает получение гражданства для потомков, переживших Холокост. Например, те, кто покинул нацистскую Германию и отказался от своего гражданства до того, как нацистский режим лишил его всех немецких евреев за пределами страны в 1941 году, не смогли вернуть его позже.

Уроженец Украины, переживший Холокост, стал старейшим донором органов в Израиле. 92-летний Михаил Волгон, переживший Холокост, стал самым старым донором органов в Израиле.