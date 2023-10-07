Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу, есть погибший

В центре и юге страны начали открывать бомбоубежища.

В субботу утром, 7 октября, террористы выпустили более 300 ракет в сторону Израиля, зафиксировано несколько "прилетов". В результате атаки скончалась 70-летняя женщина.

Об этом сообщает Telegram-канал "Израильские трудовыебудни".

Сигнал воздушной тревоги звучал по всему округу Гуш Дан, в Кфар-Сабе, Реховоте, Беэр-Шеве, Ашдоде, Ашкелоне, Явне и других городах. Террористы ударили неожиданно, поэтому Служба безопасности не была полностью готова к отражению атаки.

В Кфар Авиве при попадании ракеты в дом была тяжело ранена женщина. Позже она скончалась в медицинском учреждении от травм. Также есть двое раненых в Ашкелоне, они отделались легкими травмами. В результате ракетного обстрела в Явне мужчина примерно 20 лет получил осколочные ранения средней тяжести.

ЦАХАЛ рекомендует всем жителям центра и юга страны находится вблизи бомбоубежищ, которые начали открывать муниципалитеты.

"Курсор" писал ранее, что на территорию Израиля ворвалась группа террористов вблизи границы с сектором Газа. Также появилась информация, что боевики через море проникли в район Ашкелона.