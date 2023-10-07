Террористы проникли в Израиль - ЦАХАЛ вступил в бой

Военнослужащие призвали жителей приграничных районов не покидать свои дома.

На территорию Израиля ворвалась группа террористов вблизи границы с сектором Газа. Также появилась информация, что боевики через море проникли в район Ашкелона.

Об этом сообщает Телеграм-канал "Сегодня в Израиле".

"Поступают сообщения о возможном проникновении группы террористов на территорию Израиля в районе, прилегающем к Газе. Есть также непроверенная информация о попытке одной из групп проникнуть на территорию Израиля в районе Ашкелона - через море",- говорится в сообщении.

По данным "Израильские трудовые будни", в приграничном городе Израиля начались перестрелки между террористами и вооруженными гражданскими лицами и полицией. К месту прибыли военнослужащие ЦАХАЛа.

Позже в ЦАХАЛе подтвердили, что в приграничный район Израиля проникли террористы из Газы. Местных жителей призвали не покидать свои дома. Других подробностей в ведомстве пока не раскрывают.

Напомним, утром, 7 октября Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу. По мирным городам было выпущено несколько залпов ракет. В частности, обстрелу подверглись Тель-Авив, Ришон ле-Цион, Бат-Ям, Кирьят-Гат, Нетивот, Кфар-Саба, Ашкелон, Беэр-Шева, Рамат ха-Шарон и десятки других городов. Сигнал тревоги "Цева Адом" звучал в Герцлии, Холоне, Раанане, Нес-Ционе, Реховоте. Уже известно о нескольких раненых и первой жертве - от полученных ранений скончалась жительница Ашкелона.