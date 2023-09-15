Израиль получит 200 тысяч доз вакцины от коронавируса - названы сроки

В нашей стране зафиксирован рост заболеваемости вирусом.

С целью противостояния росту заболеваемости в последние недели, министерство здравоохранения приняло решение ускорить поставку новой вакцины от коронавируса. Ожидается, что через две недели в Израиль прибудет первая партия вакцины, состоящая из приблизительно 200 тысяч доз.

Об этом пишет "Детали".

Планируется начать кампанию вакцинации сразу после праздников, в районе 8 октября, приоритетным вниманием уделяя группам риска. Дополнительная партия вакцины, состоящая из полутора миллиона доз, ожидается в октябре. Производители заявляют, что вакцина способна обеспечить защиту от новых штаммов вируса.

Министерство здравоохранения активно отслеживает уровень заболеваемости. В целях получения более точной картины распространения коронавируса, планируется отправить тесты на антигены в больницы и другие медицинские учреждения.

За последние несколько месяцев число пациентов в тяжелом состоянии почти удвоилось. В больницы ежедневно поступает около пяти новых тяжелобольных пациентов, что существенно выше, чем два месяца назад, когда число новых тяжелобольных составляло от двух до трех пациентов в день. В настоящее время в больницах находится около 50 пациентов в тяжелом состоянии, в то время как в июне их было от 25 до 30.

Накануне минздрав обратился к израильтянам с новым призывом из-за роста заболеваемости COVID-19.