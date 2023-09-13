Минздрав обратился к израильтянам с новым призывом из-за роста заболеваемости COVID-19

В ближайшее время населению предоставят новые вакцины против болезни.

По всему миру, в том числе Израиле, в последнее время наблюдается рост случаев заболеваемости коронавирусной инфекцией и с наступлением холодов ситуация может обостриться. В соответствии с этим, минздрав обратился к гражданам с новым призывом.

Об этом сообщает Telegram-канал "Голос Израиля".

В ведомстве советуют израильтянам носить маски в закрытых помещениях, где наблюдается большое скопление людей, а в преддверии праздников такая рекомендация будет весьма актуальной. Особенно защитить свое здоровье следует лицам, которые входят в уязвимые группы и тем, кто заинтересован в том, чтобы снизить риск заражения вирусом.

Также в министерстве здравоохранения отметили, что в ближайшее время населению предоставят новые специализированные прививки против новых подвидов коронавирусной инфекции.

"Курсор" писал ранее, что новый штамм коронавируса Arcturus, бушующий во всем мире, может иметь очень опасные последствия. По мнению экспертов, этот штамм вскоре может стать доминирующим. Он более агрессивным, чем предыдущие варианты COVID, из-за его мутаций шиповидного белка.

Еще мы писали, что в минздраве Израиле отметили, что пациенту с симптомами коронавируса рекомендуется соблюдать изоляцию до исчезновения симптомов и не менее пяти дней, чтобы не заразить других.

Напомним, что в больнице "Ихилов" медики обнаружили первый случай нового штамма коронавируса "Пирола" (BA2.86). Он примечателен существованием более 30 мутаций. По прогнозам медиков, новый штамм будет более устойчив к вакцинации.