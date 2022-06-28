Израиль попросит у Байдена разрешения на поставку лазерных ПВО Саудовской Аравии — СМИ

Министерство обороны Израиля в течение нескольких лет тестирует систему защиты на основе лазера, сбивая беспилотники, неуправляемые ракеты и противотанковые управляемые ракеты.

Израиль намерен попросить президента США Джо Байдена одобрить поставку израильской системы противовоздушной обороны с лазерным двигателем арабским странам, выступающим против Ирана, включая Саудовскую Аравию, согласно сообщению N12.

Об этом пишет The Times Of Israel.

Этот шаг станет частью возглавляемых США усилий по налаживанию регионального сотрудничества против угрозы иранских боевых беспилотников и ракет. В недавних сообщениях говорится, что в число сторон входят Объединенные Арабские Эмираты, Египет, Иордания, Бахрейн, Саудовская Аравия и Катар.

Новости 12 канала, которые не ссылались на свои источники, сообщили, что по плану система Iron Beam будет доставлена ​​в ОАЭ и, «вероятно, также в Саудовскую Аравию».

Израиль имеет дипломатические отношения с Египтом, Иорданией, ОАЭ и Бахрейном, но не с Саудовской Аравией или Катаром.

В понедельник министр обороны Бени Ганц, по-видимому, подтвердил, по крайней мере частично, сообщение о том, что израильские военные ведут переговоры со своими саудовскими и катарскими коллегами о создании регионального альянса противовоздушной обороны против Ирана, и говорил о возможном «прорыве» во время предстоящего визита Байдена в регион.

Также мы сообщали, что израильская оборонная компания представила новое поколение противотанковых гранатомётов. Компания Dynamit Nobel Defense (DND) базирующаяся в Германии, которая разработала новые противотанковые гранатометы, принадлежит израильской оборонной компании Rafael.