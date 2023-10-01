Израиль пошел на уступки ПА - что это значит

Речь идет о дополнительных уступках Палестинской автономии, чтобы улучшить ее финансовое положение.

Израиль недавно сократил налог, который он взимает с Палестинской автономии за газ, на 50%. Таким образом сейчас этот налог составляет 1,5% вместо 3%, как это было с момента подписания экономических соглашений между Израилем и ПА в 1994 году.

Об этом пишет "7 канал".

Уточняется, что такая мера поможет ПА сэкономить 80 миллионов шекелей из ее годового бюджета, о чем сообщил на прошлой неделе Координатор правительственной деятельности на территориях. Были и другие экономические уступки ПА, на которые Израиль пошел с начала 2023 года - они составляют сумму в 270 миллионов шекелей. Для пояснения, речь идет об увеличении ежемесячных выплат ПА в среднем на 730 миллионов шекелей по сравнению с всего лишь полмиллионом три года назад.

Вместе с тем Израиль увеличил размер налоговых отчислений для палестинцев, хотя власти и осознают, что их обманывают. Например, палестинские импортеры отправляют ложные отчеты, и поэтому Израиль переводит сотни миллионов шекелей в год. Так, нынешнему правительству ПА наша страна уже перечислила 350 миллионов шекелей.

Также несколько месяцев назад было принято решение о снижении налога на бензин премьер-министром Нетаниягу. Отчасти из-за давления администрации Байдена, которая требовала от Израиля принятия мер для улучшения экономической ситуации в Иудее и Самарии, утверждая, что ПА находится на грани финансового краха.

Ранее "Курсор" писал о том, что в руководстве ПА могут произойти изменения.