Израиль продаст Кипру комплексы ПРО «Железный купол» — СМИ

В последние месяцы Израиль и Кипр углубили свое оборонное сотрудничество, включая закупки солдатского снаряжения и совместные учения.

Израильская система противоракетной обороны «Железный купол» будет закуплена для Национальной гвардии Кипра после одобрения ее министерством обороны.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Отмечается, что Кипр и Израиль уже подписали соглашения в рамках этой сделки. Однако информация о том, сколько батарей ПРО приобретет Кипр, и когда они прибудут на остров, не сообщается.

«Национальная гвардия стремится добавить в свой арсенал систему «Железный купол», поскольку ее радиус действия полностью покрывает районы, необходимые Кипру. … Система считается идеальной как для противовоздушной обороны, так и для противодействия угрозе турецких беспилотников. В отчете «Железный купол» описывается как лучшая из доступных систем такого типа, о чем свидетельствует ее недавняя эффективность против ракет, выпущенных из сектора Газа», — говорится в сообщении.

Как известно, в начале марта начальник Национальной гвардии Кипра, генерал-лейтенант Демокритос Зервакис совершил поездку по Израилю в качестве гостя начальника штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенанта Авив Кохави.

В июне Кипр подписал соглашение с Израилем о системах индивидуальной защиты для кипрских военных. Оборудование включает в себя системы индивидуальной защиты и тактической переноски, разработанные Source, и тактические переносные системы, разработанные Marom Dolphin.

«Сотрудничество в области обороны между Кипром и Израилем продолжает расти и расширяться. Мы гордимся тем, что это сотрудничество сочетается с нашими прекрасными двусторонними отношениями и отражает то, как соседние страны должны работать для укрепления мира и стабильности», — заявил тогда министр обороны Кипра Хараламбос Петридес.

Ранее Курсор сообщал, что появилось видео, на котором видно, как система ПВО «Железный купол» перехватывает ракеты боевиков.

«Феерические кадры перехвата ракет Железным Куполом в Ашкелоне», — подписали видео администраторы канала.