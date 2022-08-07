Появилось удивительное видео с работой Железного купола над Ашкелоном

Террористы два дня обстреливают города Израиля. Они запускают десятки ракет из сектора Газа по городам Юга, а также по центру страны.

Террористы «Исламского джихада» не раз обстреливали Ашкелон. Город находится на юге Израиля. И вот появилось видео, на котором видно, как система ПВО «Железный купол» перехватывает ракеты боевиков.

Видео показали на телеграм-канале ГОЛОС ИЗРАИЛЯ.

«Феерические кадры перехвата ракет Железным Куполом в Ашкелоне», — подписали видео администраторы канала.

Напомним, что обстрелы израильских городов начались сразу после того, как ЦАХАЛ начал операцию «Рассвет» в секторе Газа. Армия обороны Израиля уничтожила опасных террористов. Уже в 23:30 должен вступить в силу режим прекращения огня. Перемирие подтвердили сами террористы.

Ранее редакция нашего портала сообщала, что ЦАХАЛ сообщил, сколько ракетных и минометных снарядов выпущено по Израилю. С пятницы, 5 августа, когда ЦАХАЛ начал военную операцию «Рассвет» против террористической группировки «Исламский джихад», на территорию Израиля со стороны сектора Газа было выпущено 935 ракетных и минометных снарядов.

Кроме того, Курсор писал, что в «Исламском джихаде» подтвердили соглашение о прекращении огня.

Еще напомним, что администрация аэропорта Бен-Гурион опровергла данные о перехваченной ракете.