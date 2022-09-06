Израиль продвигает план строительства еврейского квартала в Восточном Иерусалиме — СМИ

Проект Гиват-Шакед, который должен включать 700 единиц жилья, подвергся критике за то, что лишает возможности застройки для арабских жителей соседнего Бейт-Сафафа.

Окружной комитет по планированию Иерусалима выдвинул план развития «спорного» еврейского квартала в Восточном Иерусалиме.

Об этом пишет издание Times of Israel.

Отмечается, что проект, известный как Гиват-Шакед, расположен на северо-западной окраине палестинского квартала Бейт-Сафафа, примыкающего к «зеленой линии», и будет включать 700 единиц жилья.

По словам источника в комитете по планированию, планы должны быть повторно представлены комитету до окончательного утверждения, «которое почти наверняка будет получено».

«Земля для Гиват Шакед была экспроприирована правительством Рабина в 1995 году, что вызвало международный резонанс. Затем проект был заморожен Рабином и не продвигался до декабря прошлого года, когда районный комитет дал «зеленый свет» району», — пишет издание.

Как сообщается в статье, первоначально планировалось, что окружной комитет по планированию проголосует за утверждение постройки Гиват-Шакед всего через несколько дней после визита президента США Джо Байдена в Израиль, но принятие решения было отложено якобы для того, чтобы «не создавать напряженности в отношениях с администрацией».

Как сообщал Курсор, по данным левой группы «Peace Now», только половина проекта находится за «зеленой линией». Но утверждалось, что проект, известный как «План нижнего акведука», расположен в стратегической части города, рядом с районом, граничащим с Бейт-Лехемом.

Палестинская администрация и организация «Peace Now» утверждают, что подобные строительные проекты вбивают клин между Бейт-Лехемом и близлежащими палестинскими кварталами Восточного Иерусалима.

Ранее Курсор писал, что Нафтали Беннет исключил 1800 единиц жилья из плана строительства в Иудее и Самарии по требованию администрации Байдена. Появилась информация, что правительство изначально намеревалось довести до одобрения Высшего совета планирования продвижение планирования и строительства 5800 единиц жилья в Израильские поселения в Иудее и Самарии.