Израиль провел успешные испытания системы лазерного перехвата

«Это исторический момент для систем вооружения. Впервые система вооружения на энергетическом топливе реально работает», — сказал бригадный генерал Янив Ротем.

Израиль сделал значительный шаг к достижению эксплуатационных возможностей своей революционной лазерной системы, проведя серию экспериментов, объявило Министерство обороны в четверг.

В ходе экспериментов, проведенных на юге страны Управлением исследований и разработок Министерства обороны (DDR&D, или MAFAT на иврите) и компанией Rafael Advanced Defense Systems, лазерная система, известная как «Маген Ор», успешно перехватила ряд воздушных целей, включая беспилотные летательные аппараты, минометы, ракеты и противотанковые ракеты в различных сценариях.

«Это исторический момент для систем вооружения. Впервые система оружия на основе энергии действительно работает. Я говорю не об идеях, а о системе, которая работает», — сказал бригадный генерал Янив Ротем. Янив Ротем — глава отдела военных исследований и разработок в Министерстве обороны.

«Наша задача была ясна: показать, что она работает при соблюдении всех критериев, которые мы установили», — сказал Ротем, добавив, что серия экспериментов позволила Израилю вступить в «совершенно новую эру» систем оружия на основе энергии.

«Никто в мире не демонстрировал таких возможностей. Государство Израиль первым осуществило это в реальность. Мы вступили в эру новых видов оружия — оружия на основе энергии. Мы уже там», — сказал он.

Курсор ранее писал, что ЦАХАЛ и Минобороны работают над устранением брешей в барьере безопасности в Иудее и Самарии. Армия обороны Израиля и Министерство обороны начали инженерные работы вдоль барьера безопасности в Иудее и Самарии, чтобы закрыть бреши, используемые палестинцами для незаконного проникновения в Израиль, сообщают военные.