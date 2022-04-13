ЦАХАЛ и Минобороны работают над устранением брешей в барьере безопасности в Иудее и Самарии

Солдаты и инженеры ЦАХАЛа совместно работают над тем, чтобы заделать дыры в барьере с Иудеей и Самарией, через которые палестинцы незаконно попадают в Израиль.

Армия обороны Израиля и Министерство обороны начали инженерные работы вдоль барьера безопасности в Иудее и Самарии, чтобы закрыть бреши, используемые палестинцами для незаконного проникновения в Израиль, сообщают военные.

Армия сообщает, что она заделывает дыры вдоль десятков километров забора и роет траншеи, чтобы предотвратить пересечение автомобилями так называемой «стыковой зоны» вдоль барьера безопасности.

Кроме того, предпринимаются и другие усилия по укреплению оборонительных сооружений вдоль барьера, говорят в ЦАХАЛе.

«Наша задача — закрыть «шовную зону» таким образом, чтобы не допустить незаконного проезда», — говорит с места событий начальник штаба ЦАХАЛа Авив Кохави. «Мы будем продолжать действовать в любом месте, любыми методами и в той мере, в какой это необходимо для пресечения террора. В последние дни мы значительно укрепили этот район силами и инженерными средствами, чтобы улучшить инфраструктуру барьера».

Для этих работ армия направила еще три роты тяжелой техники и резервистов из инженерно-боевого корпуса ЦАХАЛа, говорится в сообщении.